У Литві почався процес у справі про радянське придушення 1991 року
У столиці Литви Вільнюсі почався судовий процес у справі осіб, яких називають причетними до кривавого придушення радянською владою виступів за незалежність Литви в 1991 році.
Через те, що одному з адвокатів стало зле, в засіданні відразу оголосили перерву до п’ятниці, 29 січня, передає радіо "Свобода".
У залі суду перебувають двоє, Геннадій Іванов і Юрій Мель – обидва громадяни Росії. Перший із них, постійний мешканець Вільнюса, перебуває під підпискою про невиїзд, другого затримали, коли він в’їхав до Литви 2014 року. Решту з загалом 66 громадян Росії, України і Білорусі, яким минулого року Литва оголосила про підозру у причетності до скоєння воєнних злочинів під час подій 13 січня 1991 року, судитимуть заочно.
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Того дня радянські війська пішли на штурм телевежі і телецентру у столиці Литви, що вже була проголошена незалежною державою, внаслідок чого були вбиті 13 захисників незалежності Литви і ще один загинув через інфаркт, понад тисячу людей були поранені, більш як 30 із них важко.