У Єгипті розбився винищувач, весь екіпаж загинув

Це сталося під час тренувального польоту, передає телеканал АВС.

Факт аварії вже підтвердив військовий представник Єгипту Мохаммед Самір, але відмовився уточнити деталі, повідомивши лише, що весь екіпаж загинув.

Зазначається, що поки нічого не відомо про кількість загиблих. Водночас не розголошуються і деталі події.

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Нагадаємо, 25 січня в Красноярському краї РФ розбився винищувач Міг-31, його екіпаж встиг катапультуватися. У російському Міноборони заявили, що літак виконував політ без боєкомплекту, його падіння не призвело до руйнувань на землі: "За попередніми даними, причиною падіння літака Міг-31 стала відмова техніки".