В РФ розбився винищувач МіГ-31

У Красноярському краї РФ розбився винищувач МіГ-31, його екіпаж встиг катапультуватися. Про це з посиланням на прес-службу Міноборони РФ пише "ТАСС".

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"Сьогодні в Красноярському краї при виконанні планового навчально-тренувального польоту сталася аварія літака МіГ-31. Винищувач об'єднання ВПС і ППО Центрального військового округу в ході відпрацювання навчально-тренувальної задачі втратив управління і впав в лісистій місцевості в 40 кілометрах на північний захід від міста Канська", - повідомили у відомстві.

У російському Міноборони заявили, що літак виконував політ без боєкомплекту, його падіння не призвело до руйнувань на землі: "За попередніми даними, причиною падіння літака Міг-31 стала відмова техніки".

На місце події "вилетіла спеціальна комісія Міністерства оборони РФ, до складу якої увійшли фахівці служби безпеки польотів авіації Збройних Сил Російської Федерації і Головного командування ВКЗ Росії", додали в Міноборони РФ.