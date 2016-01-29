Росія розпочала полювання на ймовірного вбивцю пілота Су-24 - The Independent

Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Independent.

Як стверджує видання, захоплення Челіка було однією з головних цілей наступу сирійської армії в провінції Латакія, унаслідок якого була захоплена низка ключових населених пунктів, у тому числі Ар-Рабіа, де, як передбачалося, міг переховуватися чоловік.

Читайте такожУ Росію доставили тіло пілота збитого Туреччиною Су-24Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24, який порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, був збитий у рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, що патрулюють район.

Нагадаємо, один з двох пілотів збитого літака Олег Пєшков помер після катапультування, однак другий був врятований і доставлений на російську військову базу в Сирії. Тіло загиблого Туреччина передала Росії, згодом воно з почестями було доставлено в РФ. У той же час в результаті обстрілу вертольота, що виконував в Сирії рятувальну операцію з пошуку пілотів Су-24, загинув і російський морський піхотинець Олександр Позинич.

Росія заявила, що пілота збитого Туреччиною бомбардувальника Су-24 Олега Пєшкова вбив турецький громадянин на ім'я Алпарслан Челік.