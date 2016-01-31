В Італії пройшла багатотисячна демонстрація проти одностатевих шлюбів (фото)
Тисячі людей вийшли в Римі на марш "День сім'ї" - на акцію протесту проти законопроекту, який розглядає італійський парламент.
Про це повідомляє Euronews.
Документ дасть одностатевим парам не тільки право на шлюб або союз, але і право отримувати батьківські права на дітей своїх партнерів.
У даний момент Італія залишається єдиною країною Західної Європи, де не визнають одностатеві шлюби. Дозвіл одностатевих шлюбів підтримує прем'єр міністр Маттео Ренці. Його партія має більшість в обох палатах парламенту. Однак далеко не всі соратники згодні зі своїм лідером - проти законопроекту, на підтримку традиційних цінностей, відкрито виступили кілька міністрів.
Читайте такожПарламент Греції легалізував одностатеві союзи
Як повідомляв УНІАН, 23 січня в Італії пройшли багатотисячні акції за одностатеві шлюби під гаслом "Прокинься, Італія!".