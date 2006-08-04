Екіпаж Ан-28, який розбився в Конго – громадяни України

Троє членів екіпажу літака Ан-28, який у четвер зазнав катастрофи в Демократичній Республіці Конго (ДРК, колишній Заїр), - громадяни України.

Про це повідомляє NEWSru, посилаючись на представника служби аеропорту міста Букаву (провінція Південна Ківу) Джорджа МАТУТУ.

Авіакатастрофа сталася за 50 кілометрів на північ від Букаву. При заході на посадку літак в несприятливих погодних умовах врізався в гірський масив. Літак належав приватній авіакомпанії "Ер Трасет". Він здійснював рейс з міста Лугушви.

За даними представників миротворчої місії ООН в ДРК, в результаті катастрофи загинули усі, хто перебував на борту - троє членів екіпажу і 14 пасажирів.