Німеччина пообіцяла Афганістану фінансову допомогу для повернених біженців

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив у перебігу візиту до Кабула міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, більшість афганців, які прибувають до Німеччини, хочуть не стільки кращої безпеки, скільки кращого рівня життя.

Міністр наголосив, що це хоч і зрозуміло з гуманітарного погляду, але не дає таким біженцям права на захист у Німеччині.

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Він додав, що треба відвернути втечу з Афганістану багатьох освічених афганців, а народ Афганістану має залишатися у своїй країні, щоб розбудовувати її.

Громадяни Афганістану становлять помітну частку біженців, які останнім часом масово рушили до Європи з таких регіонів, як Близький Схід, частина Азії чи північ Африки.

Раніше УНІАН повідомляв, що в уряді ФРН розраховують, що біженці з Іраку та Сирії повинні будуть повернутися на батьківщину після того, як нормалізується ситуація в їхніх країнах. Також Меркель зазначила, що 70% біженців, які втекли в Німеччину через війну в колишній Югославії, повернулися в свої рідні країни.