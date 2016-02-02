США розширили "список Магнітського"
Міністерство фінансів США включило до "списку Магнітського" ще п'ятьох громадян Росії.
Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.
Варто зазначити, що майже всі перераховані нижче особи безпосередньо пов'язані зі "справою Магнітського".
Так, до переліку включені:
Анічин Олексій Васильович, колишній заступник міністра внутрішніх справ РФ, начальник СК при МВС Росії;
Кібіс Борис Борисович, слідчий МВС по Центральному федеральному округу;
Лапшов Павло Володимирович, екс-керівник управління слідчого департаменту МВС РФ;
Уржумцев Олег В'ячеславович, слідчий МВС РФ;
Антонов Євген Ювенальйович, єдиний з нових фігурантів "списку Магнітського", що не має відношення до розслідування справи загиблого юриста.
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Нагадаємо, в 2009 році юрист Сергій Магнітський помер після 11 місяців перебування за ґратами. Він був заарештований за ухиляння від сплати податків у 2008 році після того, як розкрив схему крадіжок російськими чиновниками державного майна.
Його арешт і смерть спричинили міжнародний протест. Сполучені Штати ухвалили «Список Магнітського», який передбачає заборону на в'їзд до США російських чиновників, причетних до цієї справи.