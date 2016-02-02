США розширили "список Магнітського"

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Варто зазначити, що майже всі перераховані нижче особи безпосередньо пов'язані зі "справою Магнітського".

Так, до переліку включені:

Анічин Олексій Васильович, колишній заступник міністра внутрішніх справ РФ, начальник СК при МВС Росії;

Кібіс Борис Борисович, слідчий МВС по Центральному федеральному округу;

Лапшов Павло Володимирович, екс-керівник управління слідчого департаменту МВС РФ;

Уржумцев Олег В'ячеславович, слідчий МВС РФ;

Антонов Євген Ювенальйович, єдиний з нових фігурантів "списку Магнітського", що не має відношення до розслідування справи загиблого юриста.

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Нагадаємо, в 2009 році юрист Сергій Магнітський помер після 11 місяців перебування за ґратами. Він був заарештований за ухиляння від сплати податків у 2008 році після того, як розкрив схему крадіжок російськими чиновниками державного майна.

Його арешт і смерть спричинили міжнародний протест. Сполучені Штати ухвалили «Список Магнітського», який передбачає заборону на в'їзд до США російських чиновників, причетних до цієї справи.