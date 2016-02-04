У США вважають, що переговори щодо Сирії перервали з вини Кремля

У Вашингтоні вважають, що міжнародні переговори по врегулюванню конфлікту в Сирії відклали, зокрема,через дії російської армії. Про це, посилаючись на Reuters, повідомляє Російська служба ВВС.

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"Надзвичайно важко зрозуміти, як удари по мирних об'єктах як-небудь можуть сприяти мирному процесу", - сказав представник держдепартаменту США Джон Кірбі.

"Ми, як і раніше, бачимо збільшення інтенсивності російських авіаударів по Алеппо і його околицях, але вони наносяться не по ІД, а майже виключно по опозиції", - додав він.

За словами високопоставленого чиновника ООН, який побажав залишитися неназваним, російські дії в Сирії стали однією з причин того, що організація вирішила припинити мирні переговори.

У той же час російський МЗС звинуватив у зриві дискусії представників сирійської опозиції.

Як повідомлялося, спецпосланець ООН у питанні сирійськї кризи Стеффан де Містура оголосив перерву в міжнародних переговорах щодо Сирії, які що почалися в понеділок.

Нагадаємо, переговори в Женеві по сирійському питанню почалися 29 січня під егідою ООН. Склад учасників визначався в ході багатосторонніх консультацій за участю Росії, США та інших країн.

Представники опозиції спочатку висловили згоду взяти участь у конференції щодо Сирії, яка повинна була розпочатися 29 січня. При цьому було висунуто декілька умов: зняття блокади з декількох міст, припинення бомбардувань цивільних осіб і звільнення з в'язниці незаконно засуджених опозиціонерів. За словами супротивників Асада, жодна з умов не була виконана, а тому про повноцінні переговори не може йти мови.