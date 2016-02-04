Росія запідозрила Туреччину в підготовці вторгнення в Сирію

"Ми маємо серйозні підстави підозрювати інтенсивну підготовку Туреччини до військового вторгнення на територію суверенної держави — Сирійської Арабської Республіки... Ознак прихованої підготовки турецьких збройних сил до активних дій на території Сирії ми фіксуємо все більше і більше", — заявив офіційний представник міністерства оборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожТуреччина пояснила, чому відмовила Росії у спостережному польоті над своєю територією

За його словами, раніше Міноборони представило міжнародній громадськості певні незаперечні відеодокази, на яких "турецькі самохідні артилерійські установки ведуть обстріл сирійських населених пунктів на півночі Латакії".