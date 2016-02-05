Путін незадоволений темпами просування армії Асада - Reuters
Президент Росії Володимир Путін незадоволений темпами просування сирійської армії.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, інформує "112 Україна".
Зазначається, що понад чотирьох місяців російських авіаударів стабілізували уряд президента Сирії Башара Асада.
"Мало місце деяке розчарування щодо дій сирійської армії", - повідомило джерело, близьке до російських військових.
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Взяття під контроль Алеппо, найбільшого міста Сирії до п'ятирічної війни, змінило б ситуацію, кажуть дипломати і аналітики, внаслідок чого Путін був би на крок ближче до бажаної розв'язки, що передбачає дружній до Росії сирійський уряд, який дозволяє Москві тримати там військово-морські і військово-повітряні бази.
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За словами колишнього полковника російської армії Дмитра Треніна, всі успіхи урядових сил були "досить тактичними і не особливо захоплюючими". Він зазначив, що взяття Алеппо під повний контроль Дамаска було б великим психологічним імпульсом для Асада і "джерелом задоволення для Кремля".
Як повідомляв УНІАН, постпред України в ООН назвав припинення повітряних бомбардувань єдиним виходом із сирійської кризи.