У Москві ОМОН затримує учасників протесту "валютних іпотечників"

Російські силовики почали затримувати позичальників валютних іпотек, які влаштували акцію протесту біля будівлі Центробанку РФ у Москві і перекрили рух по вул. Неглинній, повідомляє "Дождь".

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Як повідомляє кореспондент телеканалу з місця подій, до будівлі Центробанку після початку акції протесту приїхали кілька автозаків. Туди поліцейські занесли жінку без свідомості. Затримали також і координатора акції. Всього близько Банку Росії зібралося близько ста осіб.

Відзначимо, 27 січня в Росії валютні іпотечники банку «Райффайзен» прийшли брати штурмом його головний офіс у Москві з вимогою виплачувати кредити за старим курсом. Ті, хто раніше отримав кредит на купівлю квартири в доларах, вимагали можливості розплатитися не за нинішнім курсом, а за ставкою — 40 рублів.