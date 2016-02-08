Кемерон налякав британців мігрантами в разі виходу з Євросоюзу

Про це заявив британський прем'єр-міністр Девід Кемерон, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Guardian. В офісі Девіда Кемерона прийняли рішення нагадати громадянам країни, що збільшення потоку мігрантів відбудеться через те, що в разі виходу Великобританії з Євросоюзу, британська міграційна служба втратить право здійснювати перевірку й фільтрацію мігрантів на кордоні з Францією, як це відбувається в даний час.

Девід Кемерон, коментуючи цю інформацію, зазначив: "ми (Великобританія) маємо позитивні та сильні робочі відносини з французами на даний момент, але суть в тому, що в разі нашого виходу з Євросоюзу, напрацьовані механізми контролю за потоком мігрантів будуть втрачені".

"Справа тут полягає в тому, що якщо ці елементи управління перестають існувати, тоді тисячі шукачів притулку, які зараз поселяються в Північній Франції, можуть практично за ніч потрапити до нас", – підкреслив прем'єр-міністр Великобританії.

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Відзначимо, що нинішня угода між Великобританією і Францією дозволяє британцям проводити прикордонний контроль у Франції, а не в Англії і безпосередньо на її кордонах. Після виходу Великобританії з ЄС, всі вантажівки, які направляються в країну будуть проходити перевірку безпосередньо на території Великобританії, а не Франції.