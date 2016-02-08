Радник Путіна: Промисловість Росії почала працювати собі у збиток
Обсяг закредитованості російського промислового сектора становить близько половини всіх оборотних коштів підприємств, заявив на першому засіданні тимчасової комісії Ради Федерації з моніторингу економічного розвитку радник президента Росії Сергій Глазьєв.
За інформацією економіста, частка прибутку, яку підприємства спрямовують на погашення відсотків, вже перевищує 100%. Таким чином, промисловий сектор Росії функціонує собі в збиток, вважає він.
"Про які тенденції економічного розвитку при цьому говорить [глава мінекономрозвитку] пан Улюкаєв, я не розумію. Ситуація йде в рознос", - заявив сенаторам радник президента, передає Російська служба ВВС.
Читайте такожУ Путіна пропонують обмежити купівлю валюти та заморозити ціни
Він додав, що при рентабельності в машинобудуванні на рівні 2% важко очікувати інвестицій в сектор, оскільки гроші можна направити на біржові спекуляції, де рентабельність вище у багато разів.
"Чому сьогодні наші банки не дають кредити виробничим підприємствам? Тому що на валютному ринку 80% рентабельність. Валютні спекулянти витримають ключову ставку і в 20% і 30% річних", - уклав він.