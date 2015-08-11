Росія перенесла відмову від співробітництва у сфері ВПК з Україною на 2018 рік

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін у рамках засідання Урядової комісії з імпортозаміщення.

«Терміни заміщення, те, що стосується України, крайня позиція - це 2018 рік. Найскладніше це, насамперед, газогенератори, силові машини для ряду кораблів, а також авіаційні двигуни для вертольотів і літаків. Щодо них ухвалено всі необхідні рішення», - сказав він.

За його словами, за планами і графіками імпортозаміщення військової техніки з України стосуються 186 зразків озброєння і спецтехніки, а також тисяч конкретних виробів. З країн НАТО і Європейського союзу Росії необхідно замістити близько 800 зразків озброєнь, військової та спеціальної техніки, а також десятки тисяч конкретних виробів, додав Рогозін.

Віце-прем'єр заявив, що незважаючи на плани РФ закуповувати деякі вироби ВПК з України до 2018 року, українська продукція «не найсучасніша».

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«Ця продукція, яка через лінощі наші інженерні, просто рутинно раніше надходила з України замість того, аби виробити нові інженерні й технічні рішення. Тому заміщення буде не старого, а просто замість тієї старої технології вироблятимуться нові технології, і вони вже в рамках планів, графіків імпортозаміщення впроваджуватимуться», - сказав він.

При цьому Рогозін додав, що відмова від кооперації з країнами НАТО і Європейського союзу «найпізніше» буде реалізована в 2021 році, а на 90% також до 2018 року.

При цьому він відмовився повідомити, наскільки на даний момент відбулося імпортозаміщення, зіславшись на закритість інформації», але наслідки можуть бути сумними для закордонних партнерів, які ввели санкції».

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2014 року російський президент Володимир Путін заявив, що Росія за 1,5-2,5 року зможе відмовитися від співпраці з Україною у сфері виробництва зброї, але висловив надію, що цього не станеться.

Проте вже 14 травня Путін зажадав від уряду РФ відмовитися від кооперації з іноземними партнерами при виробництві зброї і військової техніки, щоб не залежати по жодному з напрямів переоснащення армії і флоту на нову систему озброєнь».

14 серпня Міністерство промисловості і торгівлі РФ завершило формування програми з імпортозаміщення комплектуючих українського виробництва для виробництва техніки військового призначення. За прогнозами відомства, повністю відмовитися від імпорту оборонно-промисловий комплекс Росії зможе до 2017 року. До цього часу альтернативу поставкам з України забезпечать країни Митного союзу і Китай.

Росія в березні 2014 року, на порушення міжнародного права, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів і регулярні війська. Внаслідок цього США, Євросоюз, Канада, Японія та інші країни ввели санкції проти РФ, які стосуються також співробітництва в ОПК.