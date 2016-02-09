Марін Ле Пен зібралася боротися за пост президента Франції
01:09, 09 лютого 2016Світ
178 0
Глава французької ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен офіційно повідомила про те, що прийняла рішення взяти участь в президентських виборах в 2017 році.
REUTERS
«Так, я буду кандидатом у президенти на виборах 2017 року. Я той кандидат, який буде захищати правду», — заявила вона в ефірі телеканалу TF-1, пише Росбалт.
Очолювана Ле Пен партія виступала за проведення жорсткої антимігрантською політики.
Читайте такожФінансова прокуратура Франції розпочала розслідування щодо Марін Ле Пен та її батька
У грудні 2015 року «Національний фронт» переміг у першому турі регіональних виборів, однак в ході другого туру, суттєво втратив свої позиції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter