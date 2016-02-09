Марін Ле Пен зібралася боротися за пост президента Франції

«Так, я буду кандидатом у президенти на виборах 2017 року. Я той кандидат, який буде захищати правду», — заявила вона в ефірі телеканалу TF-1, пише Росбалт.

Очолювана Ле Пен партія виступала за проведення жорсткої антимігрантською політики.

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У грудні 2015 року «Національний фронт» переміг у першому турі регіональних виборів, однак в ході другого туру, суттєво втратив свої позиції.