Уряд РФ представить Путіну антикризовий план на 827 мільярдів рублів

Це випливає з останньої версії антикризового плану, з якою вдалося ознайомитися РБК — вона підготовлена в уряді до обговорення у президента Володимира Путіна 10 лютого. У попередніх версіях ФНБ не фігурував.

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По мірі надходження в уряд антикризових заявок від відомств вартість антикризового плану поступово збільшується. Станом на понеділок, 8 лютого, загальна вартість плану оцінюється в 827,42 млрд руб. (власна оцінка уряду). Перші варіанти, з якими знайомився РБК, оцінювалися в 737 млрд руб.

В останній версії запропоновано чотири джерела фінансування. За рахунок діючого бюджету пропонується профінансувати 446,87 млрд руб. В основному це бюджетні кредити регіонах (310 млрд руб.) і підтримка автопрому на 86 млрд руб.

Антикризовий фонд може скласти 297,4 млрд руб. Але сам фонд урядом поки ще не створено. Ще 136,65 млрд руб. пропонується знайти «в ході виконання бюджету». Тобто це ті гроші, які можуть з'явитися в уряду в результаті секвестру поточних бюджетних витрат (його уряд поки не провів).

Останнє джерело фінансування, вказане в матеріалах уряду, — це кошти ФНБ на суму 39,8 млрд руб.