США готують звернення до кубинського народу

Держсекретар США Кондолізза РАЙС готує звернення до кубинського народу в зв`язку з хворобою Фіделя КАСТРО, передає у п`ятницю агентство France Presse.

За словами представника Держдепартаменту Шона МАККОРМАКА, послання К.РАЙС буде передане по Radio and TV Marti. Ця служба мовлення спонсорується США і транслює новини "без цензури" для Куби.

Неназваний урядовець американського зовнішньополітичного відомства підтвердив, що звернення держсекретаря буде витримано в тому ж ключі, що і інші заяви Держдепартаменту стосовно ситуації на Кубі, обнародувані протягом минулого тижня.

Як нагадує агентство, у четвер президент США Джордж БУШ прокоментував передачу влади на Кубі Раулю КАСТРО, брату госпіталізованого Ф.КАСТРО. "Я закликаю кубинців почати роботу з демократичних перетворень на острові", - заявив американський лідер.

Звертаючись до кубинців, Дж.БУШ також зазначив, що вільна, незалежна і демократична Куба як близький друг і партнер "була давньою мрією США". "Ми підтримаємо вас в спробі створити перехідний уряд, прихильний демократії", - пообіцяв президент.

Тим часом, зазначає агентство Reuters, Р.КАСТРО не з`являвся на публіці вже декілька днів, з тих пір, як став керівником країни. Проте, як повідомила кубинська комуністична газета Granma, "Рауль твердо стоїть на чолі нації і збройних сил".

Кубинське видання гнівно відкинуло заклики Дж.БУША встановити на острові багатопартійну демократію, підкресливши, що становище в країні залишається "повністю спокійним". "Слово "перехід" не входить в словарний запас кубинців", - стверджує газета.

У понеділок по національному телебаченню Куби було передано звернення від імені Ф.КАСТРО, в якому той оголосив про свою хворобу і передав повноваження брату. Незабаром з`явилося друге повідомлення від імені Ф.КАСТРО, де йшлося, що його стан стабільний і залишатиметься стабільним ще якийсь час. Уряд Куби засекретив всю інформацію про хворобу лідера, тому достовірних даних про стан немає.