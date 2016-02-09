Складено рейтинг найбільш непопулярних країн серед туристів

21:59, 09 лютого 2016
Світ
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Британське видання опублікувало список країн світу, які рідше за інші відвідують туристи. На першому місці виявилася острівна держава Тувалу в Полінезії. До неї приїжджають близько тисячі мандрівників на рік.

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Загальна площа острова складає 26 кв км. Тут немає армії, а рівень злочинності дуже низький, передає Lenta.ru з посиланням на видання The Telegraph, яке склало рейтинг. Як зазначає видання, про цей острові мало хто чув до 2015 року, коли його з офіційним візитом відвідали герцог і герцогиня Кембриджські.

На другій сходинці опинилася Кірібаті, розташована в Мікронезії і Полінезії. Держава складається з 33 маленьких атолів. Щорічно задля риболовлі, дайвінгу або пляжного відпочинку сюди приїжджають 5 тис. туристів.

Трійку замикає Сан-Томе і Прінсіпі, що знаходиться на західному узбережжі Центральної Африки (8 тис. туристів). В державу входять два острови вулканічного походження і 6 дрібних островів. Мандрівники відзначають, що сюди варто їхати, щоб поспостерігати за горбатими китами і дельфінами в липні-жовтні.

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В Європі мандрівники рідше відвідують князівство Ліхтенштейн (61 тис. туристів). Видання радить їхати сюди, щоб зайнятися пішим туризмом, покататися на гірському велосипеді або відвідати замок Вадуц XII століття.

Раніше в лютому сервіс Trivago назвав найдешевші міста Європи. Перше місце серед бюджетних столиць дісталося Софії (Болгарія). Найдешевшим курортним містом виявилася Варна (Болгарія).

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