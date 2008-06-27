Немиря виступає за створення єдиного євроінтеграційного органу

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Григорій НЕМИРЯ виступає за створення в Україні єдиного координуючого органу з питань євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на круглому столі «Україна на шляху євроінтеграції: здобутки, проблеми, перспективи».

«З метою реалізації завдань євроінтеграції життєво необхідно створити єдиний координуючий центр», - сказав віце-прем’єр.

Г.НЕМИРЯ переконаний, що створення такого органу сприяло б просуванню України на шляху євроінтеграції.

За його словами, для реалізації державної політики в сфері євроінтеграції необхідно, зокрема, стратегічне планування, а саме: встановлення ієрархії пріоритетів та реалістичних часових рамок. “Якщо наперед задається рожева, ілюзорна картина досягнення чогось, що за визначенням не може бути швидко досягнуто, це шкодить більше, ніж якась занижена рамка, яку можна з часом підняти»,- сказав Г.НЕМИРЯ.