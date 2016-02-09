У московському ресторані напали на Касьянова - ЗМІ

Повідомлення про це Касьянов підтвердив «Медіазоні».

Член федеральної політичної ради партії Наталія Пелевіна розповіла, що напад на Касьянова відбувся в одному з ресторанів Москви. За її словами, до Касьянова підійшли близько 20 чеченців, коли він вечеряв.

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«Кілька з них вдарили його тортом», — зазначила Пелевіна.

При цьому самої Пелевіної в ресторані не було, і вона розповіла про конфлікт зі слів Касьянова та його охорони. Пелевіна зазначила, що охорона ресторану не змогла вчасно відреагувати на події.

Член партії Костянтин Мерзлікін розповів, що інцидент стався о 21:30: двоє кавказців кинули в Касьянова великий торт, а потім втекли на чотирьох машинах з 15 людьми, які перебували в залі і на вулиці. За словами Мерзлікіна, Касьянов знаходиться в ОВД «Китай-місто» і пише заяву.

Як відомо, у ніч на 1 лютого глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з Михайлом Касьяновим і Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом". Пост був розміщений в його Instagram.

"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції». Хто не зрозумів, той зрозуміє", — написав Кадиров.