Румунські ЗМІ зобов'язали дозувати погані та добрі новини

Дозувати хорошу та погану інформацію, щоб люди не впадали у депресію, взялися у румунському сенаті і ухвалили закон, який передбачає, що на румунському телебаченні та радіо добрих новин має бути не менше, аніж поганих.

Контроль за виконанням закону поклали на румунський аналог української Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Керівництво Ради розгублене, бо не знає, як визначати позитивність чи негативність повідомлень. “Новини є новини, вони відображають реальність, а кількісні критерії не спрацюють”, - заявив керівник Ради Разван Попеску.

А журналісти тепер просять президента, щоб він такий дискримінаційний документ не підписав, бо їм тоді доведеться просто вигадувати новини – позитивні чи негативні, в залежності від того, чого буде не вистачати.

Проти такого наступу на свободу слова виступив і румунський прем‘єр.

ICTV