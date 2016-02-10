Російські супермаркети через падіння продажів запропонували їжу в кредит

Одна з торгових мереж у Владивостоці через падіння доходів городян і, відповідно, продажів запропонувала купувати їжу в кредит. Про це пише Reuters.

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Щоб купити в борг їжу і напої, покупці оформлюють у кредит карту "Скатертина-самобранка" на суму до 10.000 рублів строком до трьох місяців за ставкою 3-5% на місяць.

Відзначається, що мікрокредити для покупки продуктів, напоїв та алкоголю в мережі з п'яти магазинів, орієнтованих на середній клас, видає споріднена їй фінансова компанія.

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Найчастіше за кредитні гроші купують віскі, коньяк і делікатеси, розповіла продавець з супермаркету у Владивостоці. Інша продавчиня додала, що пік продажів у кредит припав на передноворічні дні, а зараз на позичені гроші купують досить рідко.