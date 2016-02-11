Кількість загиблих при лобовому зіткненні поїздів у Німеччині досягла 11
22:14, 11 лютого 2016Світ
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У Німеччині помер ще один чоловік, який постраждав у вівторок в результаті зіткнення двох поїздів в Баварії. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 11 осіб.
REUTERS
Лобове зіткнення сталося поблизу курортного містечка Бад-Айблінг за 60 км на південний схід від Мюнхена. Сотні пасажирів отримали травми.
Один з поїздів зійшов в результаті аварії з рейок, кілька вагонів перекинулися, передає Російська служба ВВС.
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За словами міністра транспорту, обидва потяги йшли зі швидкістю приблизно 100 км/год.
За офіційними даними, машиністи обох потягів не бачили один одного, так як зіткнення сталося на повороті.
Причина зіткнення потягів поки невідома. За словами представників поліції, це найбільша подібна подія в Баварії за багато років.
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