Кількість загиблих при лобовому зіткненні поїздів у Німеччині досягла 11

Лобове зіткнення сталося поблизу курортного містечка Бад-Айблінг за 60 км на південний схід від Мюнхена. Сотні пасажирів отримали травми.

Один з поїздів зійшов в результаті аварії з рейок, кілька вагонів перекинулися, передає Російська служба ВВС.

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За словами міністра транспорту, обидва потяги йшли зі швидкістю приблизно 100 км/год.

За офіційними даними, машиністи обох потягів не бачили один одного, так як зіткнення сталося на повороті.

Причина зіткнення потягів поки невідома. За словами представників поліції, це найбільша подібна подія в Баварії за багато років.