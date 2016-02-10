У Німеччині назвали ймовірну причину зіткнення двох пасажирських поїздів

Про це повідомляє RedaktionsNetzwerk Deutschland з посиланням на джерела в правоохоронних органах, інформує РБК.

Один з диспетчерів відключив автоматичну сигналізацію, щоб дати можливість системі пропустити "власноруч" поїзд, який запізнювався. Потяг повинен був своєчасно перетнути розгалуження шляхів, щоб встигнути ухилитися від зустрічного поїзда. Однак до того, як поїзд встиг проїхати розгалуження, другому потягу дали зелене світло. Хоча на семафорі горіло червоне світло, машиніст почав рух за вказівкою диспетчера.

Аварія сталася вранці у вівторок, 9 лютого, в важкодоступній місцевості на півдні Німеччини. Два пасажирських поїзди на повному ходу зіткнулися. Катастрофа сталася в районі курорту Бад-Айблінг у Баварії.

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За останніми даними, внаслідок аварії загинули 10 осіб. Близько 80 людей отримали травми.

Як повідомляв УНІАН, згідно з попередніми даними МЗС, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення двох поїздів у Баварії.