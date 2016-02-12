Землетрус на Тайвані забрав життя 67 людей (фото)
03:52, 12 лютого 2016Світ
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Влада Тайваню підтвердила загибель 67 осіб після землетрусу, що стало причиною обвалення 16-поверхового будинку в місті Тайнань на півдні країни, передає «Сіньхуа».
З будинку були врятовані 238 осіб, 57 осіб через шість днів після землетрусу числяться в списках зниклих без вісті.
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На місці обвалення вже кілька діб працюють рятувальники. З моменту виявлення під завалами людей, що вижили, минуло три дні, пише Росбалт.
Раніше число жертв землетрусу магнітудою 6,4 на Тайвані збільшилося до 59 чоловік.
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