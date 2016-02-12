Чудеса юриспруденції: У Росії до мирової угоди вперше включили обов'язок молитися за здоров'я

Це перше подібне рішення в новітній історії російської юриспруденції, повідомляє "Петербургский правовой портал".

Угода укладена між комерційною організацією і Нижегородською єпархією Російської Православної Церкви. Це перше подібне рішення в новітній історії російської юриспруденції,

З матеріалів справи випливає, що єпархія замовила у фірми розробку проектної документації для встановлення блочно-модульної котельні в одному зі своїх будівель. Компанія виконала свої договірні зобов'язання, однак відділення РПЦ оплатило роботу тільки наполовину.

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Організація звернулася до арбітражного суду з позовом про стягнення залишку суми, пізніше сторонам вдалося домовитися. За умовами мирової угоди, Нижегородська єпархія зобов'язалася виплатити позивачу 200 тис. рублів і «підносити молитви про здоров'я раба Божого Арсеньєва Івана Михайловича і раба Божого Лепустина Сергія Олександровича, їхніх сімей і благополуччя у всіх їхніх добрих справах і починаннях».

Натомість комерційна організація пообіцяла відмовитися від всіх матеріально-правових вимог до відповідача, які складають предмет позовної заяви. Тобто, за молитви про здоров'я засновників проектна компанія відмовилася від 258 тис. рублів (близько 85 тис. гривень) боргу і 65 тис. рублів (близько 21 тис. гривень) відсотків, пені і мита за звернення до суду сумарно.