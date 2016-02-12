У Росії запропонували перенести столицю: "основний фактор - економічний"

Про це повідомляє FlashSiberia.

«Новосибірськ, Свердловськ (нині Єкатеринбург - УНІАН) - будь-яке місто. Потрібно винести столицю з Москви. У Москві цього робити не можна, вона сама себе зживає. Столиця повинна бути в середині, щоб було зручно не чиновникам, а населенню. Сьогодні 75% перевезень здійснюється через Москву, і, щоб з Якутська потрапити в Читу, доводиться їхати через Москву», - заявив сенатор в ході прес-конференції в Улан-Уде.

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На його думку, основний фактор для перенесення столиці - економічний. Він переконаний, що «не можна централізувати економіку, не можна централізовано керувати такою величезною країною».

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В якості успішного прикладу сенатор навів досвід Казахстану при перенесенні столиці з Алма-Ати в Астану.

«Тепер від Астани в різні сторони рівно за три години. А у нас скільки з Чукотки летіти до Москви?» - заявив сенатор.