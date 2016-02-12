Асад заявив про намір повернути під свій контроль всю Сирію

За словами сирійського лідера, збройні сили могли б спробувати звільнити всю територію держави від бойовиків «без найменшого коливання», але так як у війну «втрутилися регіональні держави, врегулювання займе тривалий час, і нам доведеться заплатити за нього велику ціну», пише Лента.ру зі словами на BBC News.

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Також Асад пообіцяв не припиняти боротьбу з тероризмом і під час мирного процесу.

Нагадаємо, в Сирії з вечора 15 лютого може бути встановлено перемир'я.



