МЗС Італії: політика закриття кордонів неефективна у вирішенні міграційної кризи

Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "ЄвроПравда". "Не треба тішити себе ілюзіями, що може бути швидке вирішення емігрантської кризи. Якщо ми будемо надсилати такі сигнали своїм суспільствам, ми просто вводитемо їх в оману", - наголосив Джентіліоні.

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На його думку, спроба вирішити проблему за допомогою закриття кордонів всередині ЄС – контрпродуктивна.

"Необхідно уникнути національних рішень – коли ми просто будемо закривати кордони. Це зруйнує те, до чого ми йшли десятиріччями", - заявим міністр, висловивши переконання, що втрата Шенгену зашкодить самому Євросоюзу.

"Закривати двері – це не вибір... Ми можемо перетнути риску, коли зміни (внутрішньоєвропейського порядку) будуть незворотними", - вважає він.