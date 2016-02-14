Держдеп США закликає Великобританію залишитись у складі Євросоюзу

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, держсекретар США Джон Керрі закликав Великобританію не виходити з Європейського союзу, передає The Guardian.

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"Європа може стати сильною, як ніколи, за умови, що залишиться єдиною і сформує загальні відповіді на ці виклики", - сказав Керрі.

"Зараз очевидно, що США глибоко зацікавлені у вашому успіху, і в тому, щоб сильна Великобританія залишилася у складі сильного ЄС", - додав держсекретар.

Як повідомлялося, президент Ради Європи Дональд Туск і прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон не подолали розбіжності, які можуть спричинити британський вихід з Євросоюзу.

Великобританія і ЄС сподівалися досягти остаточних домовленостей до саміту 18-19 лютого, проте це стає все більш нереальною перспективою у разі відсутності швидкого прогресу.

Головним суперечливим питанням є соціальна допомога мігрантам з бідних країн ЄС, які прибувають до Великобританії.