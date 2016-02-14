Саудівську Аравію в Ірані буде представляти Швейцарія

У січні Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном після того, як в Тегерані демонстранти підпалили саудівське посольство, передає Бі-бі-сі. Протестувальники іранці були обурені стратою саудівського дисидента, шиїтського богослова Німра аль-Німра, якого саудівська влада звинувачувала в терористичній діяльності.

Читайте такожЙорданія і Оман засудили напад на посольство Саудівської Аравії в Ірані і його позицію в конфліктіСаудівська Аравія заявляє, що Швейцарія не буде виступати в якості посередника в її розбіжностях з Іраном, і додає, що відносини з Тегераном не покращаться до тих пір, поки Іран не перестане втручатися у внутрішні справи сусідніх країн.

Слідом за Саудівською Аравією про розрив відносин з Іраном оголосили багато її союзників, таких як Бахрейн і Судан.

У січні заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран і Саудівська Аравія повинні зробити все можливе, щоб знизити напруженість у відносинах.

"Ми готові розглянути будь-яку ініціативу, яка допоможе регіону стати більш стабільним і, звичайно, безпечним, щоб ми могли боротися з реальною проблемою і реальною загрозою в регіоні, якою є тероризм, екстремізм і міжконфесійна ворожнеча", - заявив Аббас Аракчі на прес-конференції в Тегерані.