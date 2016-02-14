Маккейн: Путін використовує біженців, щоб підірвати Євросоюз

На думку Маккейна, Путін хоче підтримати режим Башара Асада у Сирії і через це затвердити РФ в якості впливової сили на Близькому і Середньому Сході, повідомляє Deutsche Welle.

Маккейн переконаний, що Путін не зацікавлений у тому, щоб бути партнером Заходу.

"Путін хоче посилити міграційну кризу і використовувати біженців як політичну зброю, щоб підірвати трансатлантичні відносини та ЄС", - заявив американський сенатор.

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На його думку, "єдине, що змінилося у настрої Путіна, - це те, що його апетит тільки зростає під час їжі".

Також Маккейн висловив сумнів в успішній реалізації угоди про перемир'я в Сирії.

"Угода провалиться, буде вмирати ще більше людей, а вплив Заходу в регіоні буде слабшати", - заявив Маккейн

Він вважає, що угода щодо Сирії "дозволяє Москві продовжувати бомбардування терористів", але при цьому РФ може вважати терористом кого завгодно, у тому числі мирних жителів.

На думку Маккейна, західні країни нічого не протиставилиросійському військовому вторгненню до Сирії.