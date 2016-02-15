У Путіна назвали "дурною підробкою" доповідь про смерть Литвиненка

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Euronews, повідомляється на сайті уряду Росії.

"Що ж стосується будь-яких юридичних дій, ну це просто смішно. Нам це не потрібно, і Російська Федерація ніколи не буде переслідувати якусь країну за дурні підробки або якісь смішні фільми", - повідомив прем'єр РФ.

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Медведєв також вважає, що доповідь про смерть Литвиненка є "неофіційним звітом людини, який перебуває у відставці, який дає імовірнісні судження".

Також прем'єр РФ зазначив, що Росію та Великобританію пов'язують нелегкі стосунки.

"У нас взагалі з Британією своєрідні відносини протягом століть. Вони такі нелегкі в силу різних обставин", - додав Медведєв.

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Як повідомляв УНІАН, Лондонський суд визнав ймовірну причетність президента РФ Путіна до вбивства Литвиненка.

У доповіді суду йдеться про ймовірне схвалення вбивства Литвиненка секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і Путіним.

Литвиненко помер 23 листопада 2006 року. Як з'ясувалося, смерть настала у зв'язку з отруєнням радіоактивним полонієм-210. За версією Скотленд-Ярду, його підмішали Литвиненку в чай депутат Держдуми від ЛДПР Андрій Луговий (колишній колега Литвиненко по ФСБ) і бізнесмен Дмитро Ковтун, який у минулому був співробітником ГРУ.