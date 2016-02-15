Медведєв заговорив словами Воланда, відповідаючи на запитання про скасування санкцій

Повний текст інтерв'ю опублікувала прес-служба російського уряду.

"У Михайла Булгакова є прекрасна фраза в книзі «Майстер і Маргарита», коли Воланд говорить про те, що ніколи нічого не просіть, самі запропонують і самі все дадуть. Ось і ми ніколи не будемо просити скасування цих санкцій. Самі прийдуть і скажуть: давайте нарешті з усім цим покінчимо, тому що нікому не краще, всім тільки гірше", - відповів Медведєв.

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Нагадаємо, 13 лютого прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що відносини Росії і НАТО скотилися до нової "холодної війни". "Залишається недружньої і закритою за нашою оцінкою політична лінія НАТО щодо Росії. Можна сказати й різкіше: ми скотилися в часи нової "холодної війни", - сказав він.