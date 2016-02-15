Держдеп засудив російські авіаудари по сирійських лікарнях

Як підкреслюється в заяві Держдепартаменту США, жертвами стали, в основному мирні жителі, повідомляє Російська служба BBC.

Вашингтон закликав учасників конфлікту в Сирії не допускати загибелі мирних жителів і прийняти термінові заходи для забезпечення жителів гуманітарною допомогою.

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Нові авіаудари по Алеппо і цивільних об'єктів змушують сумніватися у намір і здатність Росії покласти край кровопролиттю в Сирії, йдеться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що три лікарні в містах на півночі Сирії, що знаходяться під контролем повстанців, піддалися авіаударам, в результаті яких загинули понад 10 осіб.

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Хто саме завдав удари з повітря, достеменно не відомо. Представники неурядової організації "Лікарі без кордонів" і турецька влада заявляє, що за обстрілом стоїть російська авіація або ВПС сирійських урядових сил.

Посол Сирії в Росії Ріяд Хаддад в понеділок в ефірі телеканалу "Росія 24" сказав, що лікарні в сирійській провінції Ідліб зруйнувала американська авіація.