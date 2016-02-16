Туск: перемовини з Британією щодо ЄС можуть провалитися - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

Після розмови із президентами Румунії та Франції він сказав: "Це природно у перемовинах, що позиції твердішають, оскільки ми наближаємось до вирішального моменту. ... Але ризик провалу реальний, адже цей процес дуже делікатний. Треба бути обережними. Що розіб'ється, склеїти вже не можна".

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Британія готується до референдуму стосовно виходу із ЄС, який має відбутися влітку цього року.

18-19 лютого під час саміту ЄС лідери країн-членів Союзу розглянуть пакет компромісних реформ, запропонованих в тому числі Британією.

Після цього прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон оголосить дату референдуму.

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