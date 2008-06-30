Після святкування перемоги на Євро-2008 у центрі Мадрида знайшли труп

Вранці 30 червня в центрі Мадрида був знайдений труп уболівальника збірної Іспанії, який загинув під час святкування перемоги своєї команди на чемпіонаті Європи з футболу. Тіло 40-річного чоловіка, одягненого у футболку збірної Іспанії, побачив двірник. Уболівальник помер від черепно-мозкової травми, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Поліція вважає, що чоловік помер не насильницькою смертю. Швидше за все, уболівальник, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, впав і отримав важку черепно-мозкову травму.

Фінальний матч Євро-2008 Германію - Іспанія (0:1) на площі Колумба в Мадриді, де був встановлений великий екран, дивилися близько 65 тисяч уболівальників. Після закінчення матчу почалися безлади. За останньою інформацією, поліція заарештувала 52 людини. Раніше повідомлялося про 90 затриманих.