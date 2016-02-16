"Заткнути рота опозиції": У Росії прирівняли автопробіги до мітингів, а наметові містечка - до пікетів

Відповідні поправки будуть внесені в закон про мітинги, передає "ТАСС".

Законопроект був схвалений голосами депутатів від "Єдиної Росії". Всі інші фракції Держдуми під час обговорення цього документа проголосували проти його прийняття.

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Депутат від КПРФ Юрій Синельщиков зазначив, що з прийняттям законопроекту до демонстрацій можуть бути віднесені поїздки на автомобілях з партійною символікою. Депутат від ЛДПР Олександр Шерін заявив, що законопроект має на меті "заткнути рота опозиції і блокувати нашу діяльність" перед виборами до Держдуми.

Законопроект, який прирівнює автопробіги до мітингів, був внесений до Держдуми урядом Росії. Його автори посилалися на статистику МВС, згідно з якою в 2014 році в 27 регіонах країни відбулися 126 заходів, в яких загалом взяли участь чотири тисячі людей на півтора тисячах автомобілів. "При певних умовах подібні акції можуть перерости в стихійні виступи, групові та масові порушення громадського порядку", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

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За проведення автопробігу або створення наметового містечка без узгодження з владою пропонується штрафувати громадян на 300 тисяч рублів. За неодноразове порушення закону про мітинги передбачено кримінальне покарання до п'яти років позбавлення волі.