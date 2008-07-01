Опівночі головування в ЄС перейшло до Саркозі

Опівночі головування в Європейському Союзі перейшло від Словенії до Франції.

Як передає “Німецька хвиля”, упродовж наступних шести місяців на чолі Європейського Союзу перебуватиме французький президент Ніколя САРКОЗІ.

Сьогодні в Парижі відбудуться перші переговори між французьким урядом і комісією ЄС.

У своєму телевізійному зверненні Н.САРКОЗІ заявив, що після відхилення Ірландією Лісабонської угоди він виступатиме за докорінне оновлення європейської політики. Водночас президент Франції зауважив, що без нового інституційного фундаменту не буде нового розширення ЄС. Крім створення так званого середземноморського союзу, Франція наполягає на проведенні в межах ЄС спільної міграційної політики, посиленні європейської оборонної політики, реформуванні аграрного сектору, а також вказує на необхідність досягнення поступу в справі захисту клімату.

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