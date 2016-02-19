ЗМІ: через кризу Росія скорочує оборонні витрати в цьому році

Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на джерела, близькі до керівництва відомства. Основний обсяг скорочень, за інформацією видання, припаде на державне оборонне замовлення, яке уріжуть на 7% або на 150 млрд руб. Реалізувати цю мету, в першу чергу, планується за рахунок перенесення на майбутнє витрат на розробку низки менш пріоритетних програм, в основному - створення дорогих систем у сфері звичайних озброєнь для збройних сил загального призначення.

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Найменше скорочення витрат торкнеться розробки і закупівлі озброєння для Ракетних військ стратегічного призначення, атомних підводних човнів з балістичними ракетами. В той же час можуть бути відкладені програми створення мобільного залізничного ракетного комплексу або стратегічних бомбардувальників нового покоління.

Примітно, що витрати на розгортання нових з'єднань, на операцію Повітряно-космічних сил у Сирії, а також витрати на утримання особового складу скорочувати не будуть.

Це не перше з початку кризи скорочення військового бюджету. Так в 2015 році військові витрати Росії було зменшено на 3,8%.