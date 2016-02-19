ЄС хоче зберегти членство Британії, але не всі згодні з її вимогами - Меркель

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. "Як ви знаєте, ми почали порядок денний з Великобританії і продовжимо його сьогодні вранці. Обговорення було натхненне фактом того, що всі хочуть зберегти членство Великобританії в Євросоюзі, всі сфери запитів Великобританії були на порядку денному. Не всім легко погодитися з запитами, але воля є. Основне питання - це зловживання системою соціального захисту, індексація дитячих виплат, з іншого боку, виключення з системи соціального захисту", - сказала Ангела Меркель, передає ТАСС.

Читайте такожБрюссель і Лондон поки не змогли домовитися про умови збереження Британії у складі ЄС

При цьому канцлер Німеччини додала, що в даний час продовжується робота з проблематики банківського союзу і союзу фінансових ринків. "Також з'ясувалося, що питання більш тісного союзу викликає дуже різну реакцію в залі. Думки про те, як далеко ми хочемо дійти у більш тісному союзі, дуже різняться. Оскільки вигода зберегти Британію в союзі настільки вища, ніж протилежна, ми намагаємося дійти до компромісу і з цього питання", - зазначила канцлер.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз отримав пропозицію Великобританії щодо перегляду умов її членства в ЄС. До цього британський прем'єр-міністр Девід Кемерон виступив з різкими заявами. Зокрема, він вимагав від Брюсселя захистити ринок країни, посилити конкурентоспроможність ЄС, надати Лондону доступ до контролю над мігрантами і позбавити країну від "більш щільного співробітництва" з Євросоюзом.