Мер Лондона агітуватиме за вихід Великобританії з ЄС

Таку заяву він зробив у неділю, 21 лютого, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Я буду виступати за те, щоб голосували за вихід (Сполученого Королівства з ЄС - ред.), оскільки я хочу кращих умов для народу цієї країни, щоб зберегти для нього гроші та повернути контроль", - зазначив Джонсон.

Раніше про можливість такого рішення консервативного політика у своєму мікроблозі Twitter написала редактор ВВС Лаура Куенссберг. Вона вважає, що рішення Джонсона дуже підсилить позиції прихильників Brexit (виходу країни з ЄС).

Boris WILL campaign to leave the EU -Huge boost for Out, big blow for number ten altho expected - more soon