Мер Лондона агітуватиме за вихід Великобританії з ЄС

Таку заяву він зробив у неділю, 21 лютого, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Я буду виступати за те, щоб голосували за вихід (Сполученого Королівства з ЄС - ред.), оскільки я хочу кращих умов для народу цієї країни, щоб зберегти для нього гроші та повернути контроль", - зазначив Джонсон.

Раніше про можливість такого рішення консервативного політика у своєму мікроблозі Twitter написала редактор ВВС Лаура Куенссберг. Вона вважає, що рішення Джонсона дуже підсилить позиції прихильників Brexit (виходу країни з ЄС).

Boris WILL campaign to leave the EU -Huge boost for Out, big blow for number ten altho expected - more soon — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) February 21, 2016

Лондонського мера оглядачі вважають потенційним наступником британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона.

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Тим часом Кемерон, який агітує за збереження членства Великобританії в ЄС, заручився підтримкою більшості міністрів свого уряду. Після засідання 20 лютого, на якому прем'єр розповів про результати переговорів на саміті у Брюсселі, тільки шість міністрів заявили, що підтримують Brexit. Серед них, однак, був і особистий друг та союзник Кемерона, міністр юстиції Майкл Гоув.

Утім, значно важливішим, на думку спостерігачів, є те, що позицію Кемерона підтримали такі важковаговики британської політики, як міністри внутрішніх справ Тереза Мей, закордонних справ Філіп Хеммонд та міністр оборони Майкл Феллон.

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Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон вмовляє мера Лондона Бориса Джонсона не приєднуватися до кампанії, що агітує за вихід країни з ЄС.

Нагадаємо, країни-члени Європейського Союзу та Великобританія досягли домовленостей щодо подальшого перебування Об'єднаного Королівства у складі Співтовариства.

Незважаючи на цю домовленість, у червні 2016 року має відбутися референдум про вихід Великобританії зі складу ЄС. Проте ці заходи, на думку Кемерона, дозволять отримати більшість голосів на підтримку членства країни в Євросоюзі.