США проведуть пуск міжконтинентальної балістичної ракети

Цей пуск буде проведений, щоб продемонструвати надійність американського ядерного арсеналу в обстановці ескалації напруженості у стосунках з Росією, Китаєм і Північною Кореєю. Про це повідомив заступник міністра оборони США Роберт Уорк.

Пуск проведуть з військово-повітряної бази в Каліфорнії. Ракета типу «Мінітмен-3» має вразити ціль поблизу атолу Кваджалейн, частини Маршаллових островів в Тихому океані, пише Радіо Свобода.

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Подібні запуски, за інформацією Пентагону, проводилися щонайменше п'ятнадцять разів з січня 2011 року і мали своїм завданням переконати стратегічних конкурентів США в ефективності американських ракетно-ядерних засобів як ключового елемента загальної оборонної політики країни.

Наголошується, що ці стрільби мають додаткову важливість у світлі старіння американського ядерного арсеналу, наближення крайнього терміну його придатності. Міністерство оборони витратило великі суми на модернізацію ракетно-ядерних засобів і покращення умов несення служби ракетниками. В останньому оборонному бюджеті президента Обами на ці заходи запитується 19 мільярдів доларів, що майже на 2 мільярди більше, ніж у минулому році.

Як повідомляв УНІАН, США закликали Росію приєднатися до переговорів про подальше двостороннє скорочення ядерних арсеналів.

Відповідну заяву зробив держсекретар США Джон Керрі.

"Ми очікуємо, що Сполучені Штати і Росія до 5 лютого 2018 року вийдуть на встановлені договором ліміти, і закликаємо Росію приєднатися до подальших переговорів зі скорочення наших ядерних арсеналів. Я поділяю тверду віру президента Обами в те, що дві наші країни, які відкрили еру ядерної зброї, несуть особливу відповідальність, щоб вивести світ з цієї ери", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше генерал Філіп Брідлав заявляв, що Росія нарощує свою ядерну риторику, намагаючись вивести Захід з рівноваги. При цьому він підкреслив стурбованість Альянсу погрозами Росії розміщувати ядерну зброю в Криму.