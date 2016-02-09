Голова розвідки США: позиція Кремля веде до нової холодної війни

Про це заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, виступаючи в сенатському комітеті з питань збройних сил, передає Бі-бі-сі. "Вони надзвичайно стурбовані тим, що їх стримують", - додав він.

Джеймс Клеппер заявив також, що в майбутньому може зрости загроза кібератак.

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За його словами, Росія, Китай, Північна Корея та Іран, а також безліч різних терористичних угруповань вдавалися до кібератак для здійснення різних цілей.

Джеймс Клеппер назвав екстремістське угрупування "Ісламська держава" в якості головної загрози національній безпеці США. При цьому найбільша небезпека, на його думку, походить від доморощених осередків екстремістів.

У своєму вступі перед членами сенатського комітету глава Національної розвідки США говорив про широкий спектр загроз військового, політичного та економічного характеру.

Серед загроз безпеці США Джеймс Клеппер назвав і відновлення роботи ядерного реактора в Північній Кореї, здатного виробляти збройовий плутоній.