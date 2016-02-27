У Росії знизився рейтинг схвалення роботи Путіна на посаді президента - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітичним центром "Левада-центр".

Так, кількість росіян, які не схвалюють роботу Путіна на посаді президента РФ, в лютому 2016 року досягла 19%, що на 6% більше, ніж роком раніше (13%).

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При цьому кількість тих, хто схвалює діяльність Путіна, знизилася з 86% у 2015 році до 81% у 2016-му.

Раніше компанія Gallup International оприлюднила рейтинг популярності світових лідерів. Так, у президента Росії Володимира Путіна виявилося більше ненависників, ніж прихильників. Політик набрав 33% симпатій і аж 43% антипатій (середній результат -10%), тому й злетів на восьме місце. В українців, зокрема, Путін назбирав -38% до рейтингу.