Лідер російської "Пори" одержав політичний притулок в Англії

Велика Британія надала політичний притулок лідерові російського молодіжного руху "Пора" Андрію Сидельникову. Про це журналістам повідомив сам Сидельников телефоном з Лондона.

Сидельников звернувся до влади Великої Британії з проханням надати йому політичний притулок в цій країні 16 грудня 2007 року. Зробив він це чере за три дні після того, як 13 грудня російські спецслужби перешкодили його вильоту з Москви до Лондона. В аеропорту "Шереметьєво" у Сидельникова забрали документи і видали йому довідку про те, що йому відмовлено у вильоті. Після цього Сидельникову вдалося вилетіти до Києва, а звідси - до Лондона, де він досі перебуває.

Сидельников був серед людей, з якими зустрічався колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко в Лондоні за два дні до отруєння в листопаді 2006 року. За словами Сидельникова, зазвичай він приїздив до Лондона чотири рази на рік і зустрічався з там Борисом Березовським, а також з Литвиненком.

2005 року він очолив молодіжну опозиційну організацію "Пора", створену в Росії за прикладом української і з тією ж назвою. Активісти російського руху "Пора" брали участь у "Маршах незгодних", а також в інших протестних акціях.

Лента.ру