Оборонні видатки Грузії в 2008 р. збільшаться до $1 млрд

Фінансування міністерства оборони в 2008 році збільшиться на 295 мільйонів ларі (209 мільйонів доларів) і сягне 1 мільярда 395 мільйонів ларі (990 мільйонів доларів), заявив на позачерговому засіданні парламенту у суботу заступник голови парламентського комітету з питань оборони і безпеки Ніколоз Руруа.

За словами Руруа, збільшення фінансування міністерства оборони викликане підвищенням в країні інтенсивності ризиків і небезпек, а також вірогідності ескалації ситуації в сепаратистських регіонах, що потребує додаткової мобілізації фінансів.

"Збільшення фінансування оборони викликане також переходом Грузії на План дій щодо членства в НАТО, повзучою анексією Росії, яка переросла в неприкриті дії, виражені у введенні додаткового контингенту військ в конфліктні регіони, відновленні залізниці в Абхазії, активному використанні військово-повітряних сил проти Грузії. Усе це вимагає відповідного оснащення військово-повітряних сил Грузії, модернізації відповідної техніки і придбання додаткової", - цитує слова Руруа агентство "Новості-грузія".

За словами заступника голови парламентського комітету, також необхідні додаткові кошти на довгострокові контракти для збереження високопрофесійних кадрів, на підготовку баз резервістів, будівництво авіабаз в Копітнарі і Кобулеті, ремонт військової бази у Вазіані, а також на виконання міжнародних зобов`язань з проведення антитерористичних заходів.

За словами Руруа, до кінця року до Іраку будуть відправлені більше двох тисяч грузинських військових, 200 військовослужбовців незабаром відправляться до Афганістану.