Клінтон готова розсекретити дані про НЛО в разі перемоги на виборах

Про це в четвер, 3 березня, в інтерв'ю телеканалу KLAS-TV заявив глава її передвиборчого штабу Джон Подеста.

Подеста сказав, що розмовляв з Клінтон про необхідність розсекретити деякі дані про НЛО, пише Дощ.

«Думаю, мені вдалося її переконати в тому, що треба розсекретити якомога більше документів, оскільки люди повинні знати правду», — додав він.

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Подеста є відомим прихильником розкриття засекреченої інформації про НЛО. Він закликав до цього ще в дев'яностих роках, коли був главою адміністрації президента США при Біллі Клінтоні.

При Бараку Обамі він пропрацював рік старшим радником і після відходу з цієї посади зазначив, що найбільше шкодує про те, що не зміг домогтися публікації даних про НЛО.

Як повідомляв УНІАН, демократ Хілларі Клінтон і республіканець Дональд Трамп виграли у більшості штатів, де пройшли праймеріз і кокуси в так званий "Супервівторок".