Вчені назвали найбільш імовірне ім'я Бенксі

У Лондонському університеті королеви Марії стверджують, що дізналися справжнє ім'я вуличного художника Banksy. Результати їх розслідування підтвердили заяви британських таблоїдів, які звучали у 2008 році. Під знаменитим псевдонімом працює Робін Ганнингем з Брістоля. Про це з посиланням на The Independent пише видання "Медуза".

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Вчені з Лондонського університету користувалися поліцейськими методами: зокрема — географічним профілюванням, складним статистичним аналізом, який застосовується в кримінології для упіймання злочинців.

В основі методу лежить припущення про те, що зловмисники скоюють правопорушення неподалік від місця проживання. Тому аналіз географії злочинів дозволяє визначити адресу підозрюваного, або хоча б виявити кілька можливих адрес.

Зазначається, що у вибірку вчених, що шукали Бенксі, потрапили 140 робіт у Лондоні і Брістолі, які ймовірно належать вуличного художника.

Вчені проаналізували ці точки і помітили, що в Брістолі Бенксі малював графіті поруч з одним і тим же пабом, житловим будинком та ігровими майданчиками; у Лондоні малюнки з'являлися навколо трьох повторюваних адрес. Використовуючи інформацію з відкритих джерел, вчені зробили висновок, що райони появи малюнків збігаються з місцями, де жив або просто часто з'являвся Робін Ганнінгем — людина, яку з 2008 року вважають реальним Бенксі.

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Вперше про те, що Бенксі і Робін Ганнінгем — це один і той ж людина, ще у 2008 році повідомив таблоїд Mail on Sunday. У якості відправної точки журналісти використовували стару фотографію, на якій, як стверджувалося, був зображений Бенксі за роботою. У Брістолі їм розповіли, що справжнє ім'я Бенксі — Робін Ганнінгем. Протягом року репортери опитували друзів, сусідів, колишніх колег і родичів художника, з'ясовуючи нові деталі його особистості.

До розслідування цієї газети нікому не вдавалося з'ясувати, хто такий Бенксі. Разом з тим, обговорювалося кілька версій. За однією з них, художник, який в темний час доби малює графіті, вдень працював м'ясником; за іншою — під псевдонімом Бенксі працювала група художників. Сам Бенксі відмовлявся назвати своє ім'я, а його знайомі заперечували будь-які припущення. Навіть агент художника стверджував, що він не цілком впевнений, з ким працює.